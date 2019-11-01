ECB/De Guindos: Euro Bölgesi’ndeki yavaşlama iş piyasasını etkiliyor

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, iş piyasasında bölgedeki ekonomik yavaşlamanın oluşturduğu baskının hissedilmeye başlandığını söyledi.

De Guindos, parasal politikaların limitlerine henüz ulaşılmadığını ve hala büyüme destekli olarak yeniden düzenlenebileceklerini belirterek, olası politika düzenlemeler yapılabileceğine işaret etti.

Daha önce Euro Bölgesi’nde risklerin arttığı uyarısını yapan de Guindos, bunun yanında faiz oranlarının uygun bir düzeyde olduğunu söylemişti.

Öte yandan ECB'nin tahvil alım programını yeniden başlatmasına karşı çıkan bir grup akademisyen konuyu mahkemeye taşıdı. Akademisyenleri temsil eden hukukçu ve ekonomist Markus Kerber, Berlin’de yaptığı açıklamada, AMB'nin tahvil alım programını yeniden başlatma kararını durdurmak için Almanya Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını belirtti.

Kerber, mahkemenin Almanya Merkez Bankası’nın (Bundesbank) söz konusu tahvil alımlarına katılmasını engellemesini istediklerini belirterek, bunun dışındaki bir adımın "kumara göz yumma" olacağını ileri sürdü.

