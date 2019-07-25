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ECB Yönetim Konseyi Lagarde’ın atama kararını onyaladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Temmuz () – Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, Avrupa Birliği (AB) Konseyi‘nin ECB Başkanlığı Adayı Christine Lagarde’ın atama kararını onayladı.  ECB Yönetim Konseyi’nde yapılan açıklamada...

ECB Yönetim Konseyi Lagarde’ın atama kararını onyaladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Temmuz () – Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, Avrupa Birliği (AB) Konseyi‘nin ECB Başkanlığı Adayı Christine Lagarde’ın atama kararını onayladı. 
ECB Yönetim Konseyi’nde yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı:
“Yönetim Konseyi’nin AB’nin İşleyişi Hakkındaki Anlaşması Madde 283(2) gereğince bankacılık ve parasal konularda profesyonel deneyimi ile tanınan aday olan Christine Lagarde’a yönelik herehangi bir itirazı yoktur.”
Yönetim Konseyi kararı ve Avrupa Parlamentosu’nun söz da söz konusu kararı onaylamasıyla yeni başkan, Avrupa Konseyi tarafından atanacak. Lagarde, atandıktan sonra 31 Ekim’de görev süresi dolan Mario Draghi’den görevi devralacak. 

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