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ECB parasal genişlemeden çıkmayı tartışıyor, parite yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Haziran () - Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi ekonomisindeki devlet borcu krizinin ardından 2015 yılında başladığı aylık 30 milyar euro tutarındaki (35 milyar dolar) varlık alım programını sonlandırmayı...

ECB parasal genişlemeden çıkmayı tartışıyor, parite yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Haziran () - Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi ekonomisindeki devlet borcu krizinin ardından 2015 yılında başladığı aylık 30 milyar euro tutarındaki (35 milyar dolar) varlık alım programını sonlandırmayı tartışıyor. Euro/dolar paritesi de haberlerin ardından yüzde 0.43 yükseldi ve 1.17 düzeyinin üzerinde tutundu.

CNCB’de yer alan habere göre ECB parasal genişlemeden çıkışa doğru önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. 14 Haziran’da gerçekleşecek ECB Yönetim Kurulu toplantısı ise merkez bankasının politikaları için önemli bir dönüm noktası olabilir.

Letonya Merkez Bankası Başkanı ve ECB şef ekonomisti Peter Praet, Berlin’de bir konferansta yaptığı konuşmada bankanın gelecek hafta aylık varlık alımlarını nasıl azaltacağını tartışacağını söyledi.

Praet, “Gelecek hafta ECB Yönetim Kurulu net varlık alımlarının kademeli olarak azaltılması için yeterli ilerleme kaydedilip edilmediğini değerlendirecek” dedi.

ECB’nin en şahin üyelerinden Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann ise teşvik paketinin yıl sonundan önce bitmesini beklediğini söyledi. Berlin’de aynı konferansta konuşan Weidmann, “Artık finans piyasaları katılımcıları bir süredir varlık alımlarının 2018 bitiminden önce sonlanmasını bekliyor. Ben bu beklentileri mantıklı buluyorum” dedi.

Euro açıklamaların ardından dolar karşısında değerlendi ve euro/dolar paritesi açıklamalara paralel günlük yüzde 0.42 artışla 1.1767’ye yükseldi.

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