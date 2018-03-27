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ECB / Liikanen: Varlık alım programı halen genişletilebilir

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Mart () – Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Erkki Liikanen, ECB’nin trilyon euro büyüklüğündeki varlık alım programının halen kademeli olarak artırılma olasılığı...

ECB / Liikanen: Varlık alım programı halen genişletilebilir

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Mart () – Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Erkki Liikanen, ECB’nin trilyon euro büyüklüğündeki varlık alım programının halen kademeli olarak artırılma olasılığı olduğunu söyledi.

Helsinki’de CNBC’ye konuşan Liikanen, Eylül ayında ECB’nin varlık alım programının sonlanacağını öngören piyasa katılımcılarının yanılıyor olabileceğini vurgulayıp, “Para politikalarımız verilere bağımlıdır ve bağımlı olacaktır” dedi.

Bölgede siyasi risklerin ekonomik iyileşmeyi tehdit edebilecek potansiyel bir sorun olduğuna işaret eden Liikanen, şunları söyledi:

"İletişimimizde dikkatli olduk. Net varlık alımlarını Eylül’e, gerektiği takdirde daha ileri bir tarihe kadar uzattığımızı söyledik.

"Para politikamız verilere bağımlıdır ve bağımlı olacaktır. Yani her seferinde yeni verileri izliyor olmalıyız.

"Bakalım, göreceğiz. Haziran’da bugün bildiğimizden daha fazla şey biliyor olacağız."

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