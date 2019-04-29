ECB: Kurumsal kredilerdeki artış yüzde 3.5’e geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Nisan () – Avrupa Merkez Bankası (ECB), bankaların verdikleri kurumsal kredilerin Mart ayındaki artış hızının, Şubat ayındaki yıllık yüzde 3.8’lik artıştan yüzde 3.5 düzeyine gerilediğini duyurdu.

ECB verilerine göre, geniş para arzı da, Şubat ayındaki yüzde 4.3’lük artış sonrasında, Mart ayında yıllık bazda yüzde 4.5 arttı.

ECB verileri, hane halkı borçlarının yüzde 3.2 arttığını ve dar para arzının bir önceki yılın aynı döneminde ölçülen yüzde 6.6 düzeyinden, yüzde 7.4 düzeyine yükseldiğini gösterdi.

ECB verilerine göre, hanehalkları mevduatlarının büyümesinin, önceki güncellemedeki yüzde 5.6'dan, yüzde 5.7'ye yükselirken, finansal olmayan şirketlerin mevduatları geçen ay yıllık bazda yüzde 5.7 artarak, bir önceki aya göre 0.1 puan yavaşladı. ECB değerlendirmesinde, sigorta ve emeklilik şirketleri dışındaki, parasal olmayan finansal kuruluşların yıl boyunca biriktiği mevduat Şubat ayındaki yüzde 3.6 düşüş sonrasında yüzde 2.6 düştü.