ECB kredi stoğu yüksek bankalara karşılık için ek zaman tanıyacak

İstanbul, 12 Temmuz () - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Euro Bölgesi bankalarına, eğer ellerindeki sorunlu kredi stoğu yüksek ise nakit karşılık ayırmaları için ek zaman tanıyacak.

ECB, Euro Bölgesi bankalarındaki sorunlu kredi problemi için hazırladığı uzlaşmacı planı kamuoyu ile paylaştı.

Yeni plana göre, ECB'nin bankacılık gözetim birim SSM, sorunlu krediler için karşılıkların belirlenmesinde bankalara özel beklentiler ortaya koyacak. Tutarlılık sağlamak için gösterge değerleri kullanacak.

ECB açıklamasında, "Bankaya özel gözetim beklentileri karşılaştırılabilir bankaların gösterge değerlerini temel alacak ve bankaların cari sorunlu kredi oranları ile temel mali özellikleri ile yönlendirilecek" denildi.