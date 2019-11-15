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ECB iklim değişikliği risklerinin para politikasına etkilerini görüşecek
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis De Guindos, iklim değişikliğinin para politikasına etkilerinin gözden geçirileceğini söyledi. Londra'da bir konferansta konuşan De Guindos, iklim değişikliğinin para politikasına etkilerinin...
EKONOMİ 15.11.2019, 09:48
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis De Guindos, iklim değişikliğinin para politikasına etkilerinin gözden geçirileceğini söyledi.
Londra'da bir konferansta konuşan De Guindos, iklim değişikliğinin para politikasına etkilerinin gelecek çeyrekte müzakereler içinde yer alacağını belirtti. Söz konusu risklerin, gelecekteki Avrupa bankacılık stres testlerine almayı düşündüklerini de vurgulayan De Guindos, "İklim değişikliği riskleri, özellikle finansal istikrar açısından bizim daha fazla dikkat gösterdiğimiz bir konu" dedi.
De Guindos, çevrenin sürdürülebilirliği için yatırım talebinin artmakta olmasının iklim değişikliğini merkez bankaları için önemli bir konu haline getirmekte olduğunu vurguladı.
Londra'da bir konferansta konuşan De Guindos, iklim değişikliğinin para politikasına etkilerinin gelecek çeyrekte müzakereler içinde yer alacağını belirtti. Söz konusu risklerin, gelecekteki Avrupa bankacılık stres testlerine almayı düşündüklerini de vurgulayan De Guindos, "İklim değişikliği riskleri, özellikle finansal istikrar açısından bizim daha fazla dikkat gösterdiğimiz bir konu" dedi.
De Guindos, çevrenin sürdürülebilirliği için yatırım talebinin artmakta olmasının iklim değişikliğini merkez bankaları için önemli bir konu haline getirmekte olduğunu vurguladı.
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