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ECB: Gelişmekte olan piyasalar küresel büyümeyi yavaşlatıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Şubat () – Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Perşembe günü yayınlanan ekonomik bülteninde ve küresel ekonomik büyüme hızındaki ivme kaybının, genel olarak elverişli finansal koşullara rağmen "jeopolitik...

ECB: Gelişmekte olan piyasalar küresel büyümeyi yavaşlatıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Şubat () – Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Perşembe günü yayınlanan ekonomik bülteninde ve küresel ekonomik büyüme hızındaki ivme kaybının, genel olarak elverişli finansal koşullara rağmen "jeopolitik belirsizlikler ve gelişmekte olan piyasalardaki zayıflıklar"dan kaynaklandığına dikkat çekildi.
Bültende, küresel faaliyetlere yönelik aşağı yönlü risklerin ve ticari anlaşmazlıkların artması küresel büyümeyi olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı.
Euro bölgesinde gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesindeki yavaşlama, 2018'in son çeyreğinde şimdiye kadar yüzde 0.4'ten yüzde 0.2'ye düşerek dış talebin zayıflamasına neden oldu ve kısa vadede devam etmesi bekleniyor.
ECB, enflasyonuni önümüzdeki aylarda petrol için geçerli vadeli fiyatlar temelindei daha da düşmesinin beklendiğini belirtti. Euro Bölgesi yıllık Harmonize Tüketici Fiyat Endeksi’nin enflasyonu bir önceki yılın Aralık ayında, Kasım ayına göre 0.2 puan artarak, yüzde 1.6'ya geriledi.
Ancak, temel enflasyonun, ECB’nin para politikası önlemleri, devam eden ekonomik genişleme ve artan ücret artışı ile desteklenen orta vadede artması beklendiği açıklandı.
ECB, Euro Bölgesi'ndeki istihdamın, daha önce olmadığı kadar yavaş olsa da, bir sonraki çeyrekte büyümeye devam edeceğini beklediğini duyurdu.

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