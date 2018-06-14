ECB faizleri sabit tuttu, varlık alımlarını sonlandırıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Haziran () - Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün sonlanan Yönetim Kurulu toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı ve varlık alım programını yıl sonunda sonlandıracağını duyurdu.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada;

- politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0.40'ta ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0.25'te tutulduğu,

- aylık 30 milyar euro tutarındaki varlık alımlarının Ekim’den itibaren aylık 15 milyar euroya düşürüleceği,

- Aralık sonu itibariyle de varlık alım programının kurulun öngörülerine göre sonlandırılacağı duyuruldu.

ECB’den yapılan açıklamaya göre;

- ECB Yönetim Kurulu vadesi gelen tahvillerin birincil ödemelerini net varlık alımlarının sonlandırılmasından sonra da bir süre daha gerektiği takdirde tekrar tahvil alımlarında kullanma niyetinde.

- ECB Yönetim Kurulu bankanın ana faiz oranlarının en az 2019 yaz aylarının tamamında ve enflasyonun seyri sürdürülebilir bir patikaya girerek mevcut beklentilere parallel kalana kadar, mevcut seviyelerinde kalmasını bekliyor.

- Bugün verilen politika kararı enflasyonun orta vadeli hedef olan yüzde 2’ye yakın ve altında bir düzeye yakınlaşmasına destek olacak.

ECB Başkanı Mario Draghi, TSİ 15:30’da basın toplantısı yapacak ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.