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ECB faizleri sabit tuttu, varlık alımlarını sonlandırıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Haziran () - Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün sonlanan Yönetim Kurulu toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı ve varlık alım programını yıl sonunda sonlandıracağını duyurdu. Bankadan yapılan yazılı...

ECB faizleri sabit tuttu, varlık alımlarını sonlandırıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Haziran () - Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün sonlanan Yönetim Kurulu toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı ve varlık alım programını yıl sonunda sonlandıracağını duyurdu.
Bankadan yapılan yazılı açıklamada;
- politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0.40'ta ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0.25'te tutulduğu,
- aylık 30 milyar euro tutarındaki varlık alımlarının Ekim’den itibaren aylık 15 milyar euroya düşürüleceği,
- Aralık sonu itibariyle de varlık alım programının kurulun öngörülerine göre sonlandırılacağı duyuruldu.
ECB’den yapılan açıklamaya göre;
- ECB Yönetim Kurulu vadesi gelen tahvillerin birincil ödemelerini net varlık alımlarının sonlandırılmasından sonra da bir süre daha gerektiği takdirde tekrar tahvil alımlarında kullanma niyetinde.
- ECB Yönetim Kurulu bankanın ana faiz oranlarının en az 2019 yaz aylarının tamamında ve enflasyonun seyri sürdürülebilir bir patikaya girerek mevcut beklentilere parallel kalana kadar, mevcut seviyelerinde kalmasını bekliyor.
- Bugün verilen politika kararı enflasyonun orta vadeli hedef olan yüzde 2’ye yakın ve altında bir düzeye yakınlaşmasına destek olacak.
ECB Başkanı Mario Draghi, TSİ 15:30’da basın toplantısı yapacak ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

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