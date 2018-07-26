Hilal Sarı / İstanbul, 26 Temmuz () – Avrupa Merkez Bankası bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi ve Eylül sonunda 30 milyar eurodan 15 milyar euroya düşürülecek varlık alım programının Aralık sonu itibariyle sonlandırılacağını tekrar teyit etti.
ECB faizlere dokunmadı, varlık alımı yıl sonunda bitecek
Hilal Sarı / İstanbul, 26 Temmuz () – Avrupa Merkez Bankası bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi ve Eylül sonunda 30 milyar eurodan 15 milyar euroya düşürülecek varlık alım programının Aralık sonu itibariyle...
26 Temmuz 2018 Perşembe 14:48
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