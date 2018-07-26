ECB faizlere dokunmadı, varlık alımı yıl sonunda bitecek

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Temmuz () – Avrupa Merkez Bankası bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi ve Eylül sonunda 30 milyar eurodan 15 milyar euroya düşürülecek varlık alım programının Aralık sonu itibariyle sonlandırılacağını tekrar teyit etti.