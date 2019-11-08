ECB: Euro Bölgesi yılı ılımlı büyümeyle tamamlayacak

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ekonomi bülteninde Euro Bölgesi ekonomilerinin 2019 mali yılını ılımlı büyümeyle tamamlayacağı belirtildi.

ECB, yükselen piyasaların Brexit belirsizlikleri ve ticaret gerginlikleri etkisiyle artan ekonomik risklere bağlı yavaşlama sonrasında yavaş bir tempoyla toparlanmaya geçeceğini beklediğini duyurdu ve büyümenin “hafif ancak istikrarlı” olacağını açıkladı.

Euro Bölgesi’nde Ağustos ayında işsizlik oranı aylık yüzde 7.5 düşüşle yüzde 7.4’e gerilerlen, ECB azalmaya devam eden işsizlik oranının, hizmet sektörü öncülüğünde azalmaya devam edeceğini ve iş yatırımlarının belirsizlikler ve düşük kar oranları etkisiyle azalmaya devam edeceğini öngördüğünü duyurdu.

