ECB / Draghi: Yatırımcı sakin olsun, dalgalanmanın belirgin bir etkisi yok

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Nisan () – Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, piyasalardaki son satış dalgasının geniş ekonomik şartlar üzerinde belirgin bir etkisi olmadığını söyledi ve yatırımcıları sakin olmaya çağırdı.

CNBC’de yer alan habere göre Draghi ECB yıllık raporunda, “Enflasyonun orta vadede hedefimize yaklaşacağı konusunda emin olmaya devam ediyoruz, ekonomideki tembelliğin dereceğine dair hala belirsizlikler mevcut” dedi ve Euro Bölgesi enflasyonunun yükselmeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

Draghi hisse piyasalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede piyasaların ani bir yeniden fiyatlamaya karşı zaten kırılgan olduğunun altını çizerek, “Ama dalgalanmanın şimdiye kadar etkisi çok sınırlı oldu” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu riskler 2018’in başında küresel hisse piyasalarında fiyatlandı. Fakat şimdiye kadar Euro Bölgesi kredi piyasalarına veya daha geniş finansal koşullara taşan bir etkisi olmadı.”

Euro Bölgesi’ndeki en önemli hisseler yıl başından bu yana yüzde 2.7 düşerken, özellikle ECB için önemli bir gösterge olan banka hisselerinde yıl başından bu yana yüzde 3.1 gerileme yaşandı.