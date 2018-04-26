ECB / Draghi: Önümüzdeki aylarda fiyat baskıları yaratacak bazı gelişmeler var

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Nisan () - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avrupa Birliği genelinde "enflasyon rotasının yatay" olduğunu, yukarı yönlü bir "gidişat olmadığını" vurguladı ve Önümüzdeki aylarda fiyat baskıları yaratacak bazı gelişmeler var" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugünkü yönetim kurulu toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizini yüzde -0.40’ta ve marjinal fonlama faizini yüzde 0.25’te tuttu ve varlık alım programında (QE) bir değişiklik yapmadı ve faiz oranlarının uzun bir süre mevcut seviyesinde kalacağını söyledi.

ECB faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Draghi, "Ekonomiye güvende de düşüş görüyoruz. Bu düşüşler keskin ve birçoğu beklenmedik düşüşler. İcra Kurulu bu yeni gelişmelere nası yanıt verecek?" sorusuna, "Rakamlara baktığımızda, stabilize olunan düzeyler hala tarihsel ortalamaların üzerinde. Çok güçlü bir büyüme yılından sonra dört çeyrek üst üste 1.50’lik bir artış gördük; zaten bunun ardından bir normalleşme bekleniyordu" yanıtını verdi ve ekledi:

"Altta yatan enflasyon rotası yatay devam etti ve burada ikna edici yukarı yönlü bir trend ve gidişat yok. Bir takım belli işaretler var nominal ücret artışına dair. Önümüzdeki aylarda fiyat baskıları yaratacak bazı gelişmeler var.

"İhtiyatlı ama değişmeyen bir güvenle enflasyon hedefine ulaşacağımıza dair ilerleme kaydedileceğini söyledim; bu da, para koşullarına bağlı olarak gerçekleşecek.

"Bizim politikamız bize iyi hizmet etti ve işe yaradı. Öncelikle sabır ve dirayet, kararlılık çok önemli. İcra Kurulu kararlı tavrını korumaktadır fiyat istikrarı konusunda. Enflasyon oranının da orta vadede yüzde 2.0’ye yakın ama yüzde 2.0’nin biraz altında hedefini teyit ediyoruz.

"Net varlık alım programımızın mevcut aylık 30 milyar Euro seviyesinde Eylül sonuna kadar teyit eder; ancak, gerektiği takdirde, İcra Kurulu’nun enflasyon gidişatında enflasyon hedefimizide tutarlı bir seviye görene kadar devam edecek.

"Beklenenden daha yüksek gelen büyüme ve Mart başsından beri gelen veriler uyarınca büyümenin sağlam ve geniş tabanlı bir şekilde Euro Bölgesi’nde devam ettiğini gösteriyor.

"Genel olarak bol miktarda parasal teşviğe ihtiyaç olan bir ortamda enflasyon baskılarını kontrol etmeye ve manşet enflasyonu desteklemeye devam edecektir. Bizim de faiz oranlarına yönelik sözlü yönlendirmelerimiz sağlanacaktır.

"Özel tüketim güçleniyor; bu da, piyasa reformlarıyla paralel gidiyor. İş yatırımları güçlenmeye devam ediyor. Artan kurumsal karlılık ve sağlam talep de bunu destekliyor. Hane halklarının durumu düzelmeye devam ediyor.

"Yıllık enflasyon Mart’ta yüzde 1.3 olmuştu; Şubat’ta yüzde 1.1 düzeyindeydi. Bunun temel nedeni artan gıda enflasyonuydu. Bunun önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarına bağlı olarak yüzde 1.5 olmasını bekliyoruz.

"Önümüze bakacak olursak, bunların orta vadede artması beklenmekte. Para politikalarının buna destek olması, devam eden ekonomik büyüme ve ekonomik genişliğin artan ücretlerle buna katkı sağlaması bekleniyor.

"Dikkatimizi tek ve spesifik hafta ve aya odaklamak yanlış olur.

"Varlık alım programlarında dalgalanma olacağını söylemiştik; bazen yüksek bazen düşük alıyoruz.

"Spesifik olarak kurumsal tahvil alımlarında azaltmak gibi bir stratejimiz olmadı.

"Bugünkü konuşmalar belki cevap olur. Öncelikle ilginç olan şu: biz doğrudan para politikasını konuşmadık.

"Tüm üyeler ülkelerindeki durumu paylaştı.

"Son ttoplantımızdan beri hemen tüm ülkeler büyümede bir ılımlaşma ve ivme kaybı yaşadı. Kayda değer keskin düşüşlere bakarsak, öncelikle tüm ülkeler bu ivme kaybını yaygın yaşadı, sektörlere de yayıldı.

"Tüm veri ve rakamlarda, çoğunlukla PMI’da perakende ve satışta, inşaatta düşüş gördüğümüz gibi, endüstriyel üretimde, sermaye malları üretiminde ve ihracatta da düşüş görüyoruz."

