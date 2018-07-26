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ECB / Draghi: Hiç faiz artırmadım çünkü sıradışı bir dönemdi

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Temmuz () - Avrupa Merkez Başkanı Mario Draghi, ECB başkanlığına geldiğinden beri faiz artırılmamış olması ve tarihte faiz artırmayan nadir merkez bankası başkanlarından biri olmasına ilişkin soruya, “Çok sıradışı...

ECB / Draghi: Hiç faiz artırmadım çünkü sıradışı bir dönemdi

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Temmuz () - Avrupa Merkez Başkanı Mario Draghi, ECB başkanlığına geldiğinden beri faiz artırılmamış olması ve tarihte faiz artırmayan nadir merkez bankası başkanlarından biri olmasına ilişkin soruya, “Çok sıradışı bir dönemdi ve sıradışı para politikası gerekiyordu” diye yanıt verdi.
Draghi, ECB’nin faizleri sabit tuttuğu Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında gerçekleşen basın toplantısında şunları söyledi:
“Çok sıradışı bir dönemden geçiyoruz, çok büyük bir finansal kriz yaşandı ve bundan sonraki dönemde olduğumuz için hiç faiz artırmamış bir ECB başkanı olabilirim.
“Sonraki başkanın seçimi süreci faiz artışlarından etkilenmez. Neden böyle bir şey olsun? Belki bu bazı kötü huylu piyasa oyuncularının aklına gelmiş olabilir, ama yönetim kurulu böyle düşünmüyor.
“2012’ye göre euro çok daha kuvvetli.
“Bu da hükümetlerimiz tarafından yapılan önemli reformlar sayesinde oldu.
“Hala yapısal reform ihtiyaçları var ama yine de bu sürede çok şey yapıldı.
“ECB artık, 2012 yılına göre başka bir Merkez Bankası.
“Yönetim Kurulu fiyat istikrarı sağlamaktan gurur duyuyor.
“Yunanistan’ın başarısından memnuniyet duyuyoruz; ayrıca, programa tam dahil edilmesini heyecanla bekliyoruz.
“Şu anda Yunanistan tahvilleri QE’ye uygun değil.
 “Sıradışı şartlar sıradışı para politikaları gerektirdi.
“Tüm para politikaları kararı bir esneklik ibaresi içerir. Bazı gelişmeler öngörülemeyebilir. O yüzden de her zaman seçeneklerimizi açık tutarız.”
Draghi konuşmasını Yunan halkına destek mesajıyla bitirdi ve “Yunanistan’da yaşanan trajedide Yunan halkına büyük geçmiş olsun diliyor ve acılarını paylaşıyoruz.”

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