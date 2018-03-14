ECB / Draghi: Enflasyonun yükseldiğine ilişkin daha fazla kanıta ihtiyaç var

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Mart () – Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Frankfurt’ta düzenlenen ECB ve Gözlemcileri 19. Konferansı’nda, “ECB’nin enflasyonun yükseldiğine ilişkin daha fazla kanıta ihtiyacı var” dedi.

Parasal ve Finansal İstikrar Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen konferansta konuşan Draghi, ECB olarak enflasyonda bir yükseliş yoluna girildiğine dair emin olsalar da, enflasyonun ECB hedeflerine doğru yükseldiğine dair daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu söyledi ve ekledi:

"Şu anda enflasyonun orta vadeli hedefimize doğru yaklaştığını görüyoruz ve geçmişe göre bu yakınlaşmanın gerçekleşeceğine dair inancımız daha güçlü. Fakat enflasyon dinamiklerinin doğru yönde hareket ettiğine dair hala daha fazla kanıta ihtiyacımız var."