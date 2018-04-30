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ECB: Dolaşımdaki euro hacmi yıllık büyümesi Mart’ta yüzde 3.7’ye geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Nisan () – Avrupa Merkez Bankası (ECB) dolaşımdaki euro hacmindeki (M3) yıllık büyümenin Şubat’taki yüzde 4.2 düzeyinden Mart ayında yüzde 3.7’ye gerilediğini açıkladı. ECB’den yapılan “Euro Bölgesi...

ECB: Dolaşımdaki euro hacmi yıllık büyümesi Mart’ta yüzde 3.7’ye geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Nisan () – Avrupa Merkez Bankası (ECB) dolaşımdaki euro hacmindeki (M3) yıllık büyümenin Şubat’taki yüzde 4.2 düzeyinden Mart ayında yüzde 3.7’ye gerilediğini açıkladı.

ECB’den yapılan “Euro Bölgesi parasal gelişmeler: Mart 2018” yazılı açıklamasına göre dolaşımdaki para ve gecelik mevduatları kapsayan Euro M1 büyüme hızı ise Şubat’taki yüzde 8.4 düzeyinden Mart’ta yüzde 7.5 düzeyine geriledi.

Hane halklarına verilen kredilerde yıllık büyüme hızı Şubat’taki yüzde 2.9 düzeyinden Mart’ta yüzde 3.0’a yükselirken, finans dışı şirketlere verilen krediler ise Şubat’taki yüzde 3.2 düzeyinden Mart’ta yüzde 3.3’e yükseldi.

M0 = Dolaşımdaki para – Bankalardaki para

M1 = Dolaşımdaki para + Vadesiz mevduat

M2 = M1 + Vadeli mevduat

M3 = M2 + Repo + Para piyasası fonları + İhraç edilen menkul kıymetler

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