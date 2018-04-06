ECB / Coeure: Korumacılık para politikalarının yönünü değiştirebilir

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Nisan () – Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı atışmalarının gölgesinde yaptığı açıklamada “Yüksek gümrük vergileri büyümeyi ve enflasyonu etkileyecek. İkinci etki potansiyel üretim büyümesi ve para politikalarının nasıl sürdürüleceği üzerinde olur” dedi ve korumacı politikaların para politikalarının yönünü değiştirebileceğine işaret etti.

CNBC’de yer alan habere göre European House Ambrosetti Forum’da konuşan Fransız ekonomist yüksek gümrük vergilerinin para politikaları ve hisse piyasaları üzerinde etkileri olacağını vurgulayarak ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin gümrük vergilerindeki değişikliklerle yüzde 2.5 daha az büyüyebileceğini belirtti.

"Ticaret savaşı bir yılda küresel büyümeden bir puan siler"

ECB tahminlerine göre küresel ürün ticareti, vergi değişiklikleriyle ilk yılda yüzde 3 küçülebilir ve korumacı gümrük vergileri küresel büyümeyi yüzde 1.0 kadar aşağı çekebilir.

Coeure “Ticaret savaşından ekonomiler büyüklüğüne, ticarete açıklığına ve gümrük vergisi uygulayacak ülke ile olan ikili ticaret hacmine göre etkilenecek” dedi.