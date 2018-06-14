ECB Başkanı Mario Draghi: 2018 büyümesini aşağı yönlü revize ettik

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Haziran () - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ECB’nin faizleri sabit tuttuğunu ve varlık alım programını yıl sonunda sonlandırabileceğini açıklamasının ardından yaptığı basın toplantısında, Euro Bölgesi için büyüme beklentisini 2018 yılı için aşağı yönlü revize ettiklerini söyledi.

Draghi, ECB’nin enflasyonda hedefe yakınlaşma sürüdülebilir şekilde devam edene kadar tüm enstrümanlarını kullanmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:

“Varlık alım programı Ocak 2015’te başladığından beri, enflasyon patikası yüzde 2’nin altında ve yüzde 2’ye yakın

“Eurosystem öngörüleri, ücret baskıları ve enflasyon görünümündeki belirsizlikler değerlendirildi. Yönetim Kurulumuz, sürdürülebilir enflasyon düzeltmesi ciddi oranda olduğuna kanaat etti.

“Enflasyon hedefine yakınlaşma sürdürülebilir şekilde devam edene kadar varlık alımları kademeli olarak düşürüldükten sonra da devam edilebilir.

“Net varlık alımlarına APP kapsamında Eylül sonuna kadar 30 milyar euro devam edeceğiz.

“Beklentimiz, gelecek verilere de bağlı olarak net varlık alımlarını Aralık 2018 sonuna kadar 15 milyar euroya düşürmeyi, sonrasında da sonlandırmayı düşünüyoruz.

“Birincil ödemeleri net varlık alımları sonlandırdıktan sonra da, yeterli likidite için gerektiği takdirde devam edecek. Süresine yönelik bir şey tartışmadık. İlerde görüşürüz.

“Faizleri değiştirmeme kararı aldık. Faizlerin en az 2019 yaz sonuna kadar düşük düzeylerde kalmasını bekliyoruz.

“Faizler gerektiği takdirde sonrasında da enflasyonda istenen düşük tutulmaya devam edecektir.

“Ciddi mali teşvikler de yurtiçi fiyat baskılarıyla mücadelede gereklidir.

“Yıl sonuna kadar QE devam etmeyi planlıyoruz.

“Yönetim Kurulu tüm enstrümanlarını enflasyonda hedefe sürdürülebilir şekilde yaklaşması için tüm enstrümanları

“Çeyrek büyüme ılımlı bir 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 0.4’e geriledi, önceki çeyrek yüzde 0.8’di.

“Bu geri çekilme belirsizliklerdeki artış, ve geçici arz yönlü – hem yerel, hem küresel – kesintilerden kaynaklanmıştır.

“Ekonomik büyüme güçlü fakat öncesine göre daha zayıf olmaya devam edecek anketlere göre.

“Özel tüketim istihdam artışlarıyla destekleniyor – istihdam sektörü reformları ve hanehalkı servetindeki artışlarla.

“Şirket karlılıkları sağlam.

“Küresel talepteki büyümenin devam etmesi öngörülüyor. Bu da Euro ihracatını destekleyecektir.

“Euro Bölgesi için büyüme beklentilerimiz, 2018 için yüzde 2.1, 2019 için yüzde 1.8 ve 2020’de yüzde 1.7.

“Mart 2017’de ECB büyüme öngörüleri aşağı yönlü olarak revise edildi. 2019 ve 2020 için sabit tutuldu.

“Belirsizlikler – küresel etkenlere bağlı – artan korumacılık daha da yerleşmiş hale geldi.

“Finans piyasaları volatilitesi arttı.

“EuroStat tahminlerine göre çekirdek enflasyon Mart’ta 2018’de 1.9

“Enerji, gıda ve hizmet fiyatları bu artışı etkiledi.

“Yurtiçi maliyet baskıları artıyor. Sıkılaşan istihdam piyasaları ve baskılanan ücretler yüzünden.

“Bu değerlendirme Haziran 2018 tahminlerinde de vurgulandı. Yıllık çekirden enflasyonu 1.7 olarak öngörülmüştü.

“Manşet çekirdek enflasyon 2018 ve 2019 için yukarı yönlü revise edildi artan petrol fiyatlarından dolayı.

“M3 büyümesi ECB’nin para politikalarıyla desteklenmeye devam ediyor.

“M1 hala dolaşımdaki paradaki artışa en önemli katkıyı yapan etken oldu.

“3.3 finans dışı şirketlere verilen kredilerdeki büyüme

“2.9 hane halkına verilen kredilerdeki büyüme

“Şirket ve hanehalkları için kredi büyümesini desteklemeye devam ettik.

“Euro bölgesi’nde şirketlerin finansmana erişimi iyileştirdi.

“Bugün verilen kararlar enflasyonda hedefe sürdürülebilir bir şekilde yaklaşılmasına destek olacaktır.

“Para politikası önlemlerimizin faydalarını toparlayacak olursak,

“Yapısal reformların hızlandırılması ve bu sayede ekonomilerin direnci, istihdam ve büyüme potansiyeli desteklenmeli.

“Hükümet borçlarının yüksek olduğu ülkelerde bu özellikle daha da büyük önem taşıyor.

“Euro Bölgesi ekonomisinin direncini artırmak için yapısal

“ECB bankacılık birliği ve sermaye piyasaları birliğine yönelik çalışmaların hızlı bir şekilde devam etmesi için çağrı yapıyor.

“ABD’deki mali genişlemeden sürpriz olumlu etkiler göreceğiz.

“Faiz artırırmıyız veya ne zaman artırırız bunu tartışmadık. 2019 yaz sonuna ve gerekirse sonrasında faizlerin bu seviyede kalmasını bekliyoruz. Haberler kötü olmayan bir dönemde aldık bu kararı. Fakat artan bir belirsizlikler var. Yüzde 0.4’e geriledi. Yüzde 0.7’nin altında bir rakam ama hala ılımlı bir büyüme. İhracatlarda ciddi bir artış oldu ve belirsizliklerde inkar edilemeyecek gelişmeler oldu. Yönetim Kurulu aldığı kararları bugünkü verilere göre ve bazı riskleri değerlendirerek aldı. Riskleri göz ardı etmek istemedi yönetim kurulu.

“Mevcut değerlendirmelere göre bu kararları veriyoruz. Faizler konusunda bu sözlü yönlendirmemiz de hem durum hem tarihe göre değişebilir.”