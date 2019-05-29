ECB: ABD - Çin ticaret savaşı Euro Bölgesi'ni de etkileyecek

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mayıs () – Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis De Guindos, ABD ve Çin arasındaki gerçek bir ticaret savaşının yavaşlayan Euro Bölgesi ekonomisini etkileyeceğini söyledi.

De Guindos, ticaret savaşlarında gerginliğin yükselmesinin “son derece zararlı” olduğunu ve piyasalardaki uçuculuğu artırarak ekonomiye çok hızlı bir şekilde zarar vereceğini söyledi.

Ekonomik büyümenin yılın ikinci yarısında yeniden artış yönüne döneceğini belirten De Guindos, ECB’nin gelecek hafta ECB’nin olağan toplantısında uzun dönemli bir finansman planı açıklayacağını söyledi.

Düşük karlılığın bankalar için nitelik değerlendirmesini zorlaştırdığını söyleyen De Guindos, ECB’nin defter değerinin altından işlem yaptığını ifade etti. Kapastie fazlasının ve yüksek maliyetlerin yapısal problemler olduğuna işaret eden De Guindos, bankacılık sektörünün verimini artırmak için güçlendirmelere ihtiyaç olduğunu belirtti.