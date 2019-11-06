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EBRD Türkiye için büyüme öngörüsünü 0.8 puan artırdı
Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisi için büyüme öngörüsünü 0.8 puan artırdı. EBRD'nin bölgesel ekonomik beklentiler raporuna göre, Türkiye ekonomsinin bu yıl yüzde 0.2 daralması, ardından 2020'de yüzde 2.5...
EKONOMİ 06.11.2019, 18:15
Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisi için büyüme öngörüsünü 0.8 puan artırdı.
EBRD'nin bölgesel ekonomik beklentiler raporuna göre, Türkiye ekonomsinin bu yıl yüzde 0.2 daralması, ardından 2020'de yüzde 2.5 büyümesi bekleniyor.
Dünya Bankası da Türkiye ekonomisinin bu yıl geçen yıla kıyasla değişiklik kaydetmeyerek sıfır büyüyeceği, 2020'de ise yüzde 3.0 büyümeye ulaşacağı öngörüsü yaptı.
EBRD'nin bölgesel ekonomik beklentiler raporuna göre, Türkiye ekonomsinin bu yıl yüzde 0.2 daralması, ardından 2020'de yüzde 2.5 büyümesi bekleniyor.
Dünya Bankası da Türkiye ekonomisinin bu yıl geçen yıla kıyasla değişiklik kaydetmeyerek sıfır büyüyeceği, 2020'de ise yüzde 3.0 büyümeye ulaşacağı öngörüsü yaptı.
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