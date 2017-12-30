E-ticarette dönüşüm için üç yeni uygulama

İstanbul, 30 Aralık () - Teknolojik gelişmelere paralel olarak e-ticaret sektörü hızla büyürken, Türkiye’de 2018 yılında hayata geçmesi planlanan uygulamalarla sektör daha şeffaf ve güvenilir hale gelmesi öngörülüyor.

E-ticaret sektöründe hayata geçirilecek üç yeni uygulama ise, kayıtlarının ay sonuna kadar tamamlanması beklenen Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), 22 Aralık tarihinde taslak olarak görüşe açılan ve haksız rekabetin engellenmesi için önemli bir adım olarak görülen, "Merkezi Türkiye’de Bulunmayan Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” ve internetten kredi kartıyla alışveriş yapılabilmesi için getirilen onay koşulu olarak duyuruldu.

“ETBİS uygulaması önemli bir açığı gideren olumlu bir adım”

Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, e-ticaret sektörünü dönüşüme uğratacak son gelişmeleri değerlendirdi. Eliaçık, “Yeni yıl ile birlikte hem müşteri hem de yerli veya yabancı fark etmeksizin e-ticaret sektörünü derinden etkileyecek üç uygulamayla tanışacağız. Öncelikle 31 Aralık 2017 tarihine kadar yurtiçinde yerleşik e-ticaret siteleri, pazaryerleri ve hatta yurtdışında yerleşik platformlar üzerinden satış yapan yerli işletmelerin dahi kendilerini e-ticaret bilgi sistemi tebliğine göre kayıt ettirmeleri ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekiyor” dedi. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işletmelerin ise beş ila 20 bin lira arasında cezai yaptırımla karşı karşıya kalacaklarını vurgulayan Eliaçık “E-ticareti düzenleyen kanunla tüketicinin koruma altına alınması, işletmelerin sorumluluklarının belirlenmesi, yine bu yıl içerisinde ‘güven damgası’ uygulamasının yürürlüğe girmesi ve hizmet standartlarının belirlenmesi adımlarını takiben önemli gelişmeler yaşandı. Geliştirilmesi hedeflenen e-ticaret sektöründe bugüne değin olmayan birçok bilgiye erişimi mümkün kılacak olan ETBİS uygulamasını, önemli bir açığı gideren, olumlu ve faydalı bir adım olarak görüyoruz” dedi.

“Rekabet daha doğru bir zemine çekilecek“

“Merkezi Türkiye’de Bulunmayan Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” uygulamasının da 22 Aralık tarihinde taslak olarak görüşe açıldığını vurgulayan Eliaçık, bu sayede rekabetin daha doğru bir zemine çekileceğini ve haksız rekabetin engellenmesi için önemli bir adım atılmış olacağını söyledi.

İnternetten alışverişlerde SMS onay süresinin de 31 Ocak 2018’e kadar uzatıldığını hatırlatan Eliaçık, “İnternetten yapılan alışverişlere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından getirilen düzenlemelerin aynı tarihte yürürlüğe girmesiyle birlikte taşların yerinden oynadığı bir döneme giriyoruz. Bu dönemde ilgili kurumların etkin bir işbirliği yaparak uyum sürecini hızla atlatmasını önemsiyor ve dernek olarak bu yönde adımlar atıyoruz” dedi.