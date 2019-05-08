“E-ticaretin en hızlı büyüyeceği beş ülkeden biri Türkiye”

İstanbul, 8 Mayıs () – ABD merkezli DHL Express Global Satış Programlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Leendert Van Delft, Türkiye’nin perakende e-ticaret satışlarında 2018-2022 döneminde beklenen yıllık bileşik yüzde 12 büyümeyle Hindistan, Endonezya, Güney Afrika ve Meksika ile birlikte e-ticarette en yüksek büyümeye sahip ilk beş ülke arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle World E-commerce Forum’un düzenlediği DHL Uluslararası E-İhracat Konferansı, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Leendert Van Delft, konferansta yaptığı sunumda, Statista verilerine değinerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"2018’de 50 milyar lira düzeyinde e-ticaret geliri oluşturarak başarılı bir yıl geçiren Türkiye önümüzdeki dönemde yeni başarılar için kollarını sıvamış durumda. 2019’da e-ticarette yüzde 35 büyüme bekleniyor.

"Dünyaya baktığımızda son dört yılda e-ticaret sektörünün ilk milyonerlerini yetiştirmeye başladığını görüyoruz. Özellikle sosyal medya platformlarından online satışlarda yıllık yüzde 93 gibi çok ciddi bir büyüme var.

"E-ticarette 2019 ve sonrasının hızlı, güvenli ve mobil alışveriş etrafında şekilleneceğini söyleyebiliriz. Yeni teknolojiler, hızlı işlem tamamlama imkanları ve hızlı teslimat ihtiyacı bu gelişmeleri tetikliyor.

"Satın almaların çoğunluğunun online olarak gerçekleştirildiği bir dünyaya doğru ilerliyoruz.

"E-ticaretin potansiyelini şöyle düşünebiliriz; şu ana kadar tüm dünyada KOBİ’lerin yalnızca yüzde 17’si online satışa geçmiş durumda ve bunların çoğunluğu gelişmiş ülkelerin şirketleri.

"Tüm dünya bu iş modelini benimsediğinde e-ticaretin alacağı boyut gerçekten muazzam olacaktır."

DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen de yeni dönem tüketicilerini, "CX kuşağı (Müşteri deneyimi kuşağı)" olarak tanımladığı sunumunda, müşterilerin ne istediğini anlamanın ve bunları sunmanın önemine dikkat çekere, "2018’de Avrupa’da online alışverişlerin neredeyse dörtte biri (yüzde 22.8) uluslararası oldu. Bu 2017’ye göre yüzde 13.2’lik bir artış ve 100 milyar euroluk bir büyüklüğe karşılık geliyor. Alışverişlerin yüzde 45’i de AB dışı perakendeciler aracılığıyla gerçekleştirildi" dedi.

Tüketicilerin online alışverişte tatminsizlik yaşamasına sebep olan durumlarda gönderim süreciyle ilgili pek çok madde bulunduğunu vurgulayan Lassen, şu yorumu yaptı:

"Yüksek gönderim maliyetleri nedeniyle mutsuz olanların oranı yüzde 30. Geç varan gönderiler yüzde 27, ekspres seçeneği bulunmaması yüzde 24, gönderi sürecini takip edememek yüzde 22 oranında tatminsizlik yaratıyor.

"Müşteriler ne istiyor diye bakarsak, her şeyden önce hız geliyor. Bunun yanında onların dilini konuşmak ve konuşurken doğru kelimeleri seçmek çok önemli.

"Gönderim süreci boyunca her adımda onları bilgilendirdiğinizde hem sürece hakim hissetmelerini sağlayabilirsiniz hem de yol boyunca heyecan yaratabilirsiniz.

"Görsellerin ise bin kelimeye bedel olduğunu unutmamak ve görsel seçimlerinde kültürel farklılıklara dikkat etmek gerek. Son olarak alışık oldukları şekilde ödeme yapmaları için uygun seçenekleri sunmak da şart." (Fotoğraflı)