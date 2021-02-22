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E-Ticaret ve Kredi kartı kullanımında rekor artış

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; E-ticaret hacminin Haziran 2020 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdiğini kaydetti.

EKONOMİ 22.02.2021, 11:17 Murat Aydın
E-Ticaret ve Kredi kartı kullanımında rekor artış

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank;  Ekonomiden bireyler arası ilişkilere kadar birçok sosyal ve toplumsal kuramın yeniden tasarlandığı bir süreci hep birlikte yaşadığımızı hatırlatarak, kredi kartı ile alışveriş ve e-ticaret hacmindeki artışa dikkat çekti. 

Bakan Varank, COVİD-19 ve Toplum konusunda yaptığı değerlendirmede; " Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler oturumunda açıklamalarda bulunuyor. Varank açıklamasında online alışverişin artışıyla ilgili, "Online alışveriş de arttı. Kredi kartıyla alışveriş yüzde 60'ı artmış durumda. E-ticaret ise yüzde 93 rekor artış gösteriyor" dedi.

Bakan Varank'ın açıklamalarından dikkat çeken notlar şöyle:

İstanbul'un nüfusu ilk kez düşmüş oldu. Bu bile Covid 19'un nasıl bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Yüzde 8 olan evden çalışma oranı yüzde 25'e yükselmiş durumda. Özellikle beyaz yakalı çalışanlarda bu artışın yaygın olacağı görülüyor. Bu da göçü tetikliyor. Online alışveriş de arttı. Kredi kartıyla alışveriş yüzde 60'ı artmış durumda. E-ticaret ise yüzde 93 rekor artış gösteriyor. Benzer örnekleri turizme kadar pek çok alana yaymak mümkün. Yeni normale uyum sağlayanlar yeni dönemin kazananı olacak.

Ekonomiden bireyler arası ilişkilere kadar birçok sosyal ve toplumsal kuramın yeniden tasarlandığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Aşı çalışmaları umut verse de henüz salgın bitmiş değil. Yerli ve milli solunum cihazımızda hızlı üretime geçtik. Bir kısmını ya ihraç ettik ya da ihtiyacı olan ülkelere gönderdik. Reform paketleriyle ülkemizi daha cazip hale getireceğiz. KOSGEB ve TÜBİTAK'la destekler sağladık. Esnemeler yaptık. Teşvik ve destek politikaları geliştirdik. Projelere destek sağladık. 

Stajyer araştırmacı burs programında 300 bin bursiyer sağladık. Şu anda Türkiye'de 1500 lisans seviyesindeki gencimiz stajyer olarak istihdam ediliyorlar. Yerli ve milli aşı çalışmalarına öncülük ediyoruz. 

Girişimci bilgi sistemi kurduk. Bu sistemde tüm işletmelerin bilanço ve gelir tablosu gibi finansal verileri, sosyal güvenlik kayıtlarını biz bir araya getirdik. Akademisyen ve araştırmacılarımız bu verilerle çalışabilirsiniz. Nitelikli analizler yapabilirsiniz. 

#BakanMustafaVarank #eticaret #kredikartı #kullan #Covid19
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