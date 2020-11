E-ticaret sektörü yüzde 100 büyüdü

Great Place to Work Enstitüsü, koronavirüsün iş dünyasına etkilerini “Care In Action COVID-19” anketiyle araştırdı. 124 şirket yöneticisinin katıldığı araştırma sonuçlarına göre, e-ticaret sektörü finansal olarak yüzde 100 yükseliş yaşarken, hizmet sektöründe yüzde 92 oranında düşüş gerçekleşti.

Great Place to Work tarafından düzenlenen “Care In Action COVID-19” araştırmasında pandemi sürecinin hizmet kalitesini, müşterileri, yatırımları ve maliyetleri nasıl etkilediği ölçümlendi. Farklı sektör ve büyüklükteki şirketlerden 124 yöneticinin dahil olduğu ankette, yöneticilerin yüzde 57’si pandemi sürecinde hizmet kalitelerinin düştüğü görüşünde.

Pandemiden en karlı e-ticaret sektörü çıktı

Pandeminin finansal sonuçlara etkisi incelendiğinde, sektörler arasında ciddi farklar olduğu görülüyor. E-ticaret sektöründe satış artışı yüzde 100’ü bulurken, hizmet sektöründeki yüzde 92’lik düşüş dikkat çekiyor.

Yatırım kararları yüzde 62 oranında sabit kaldı

124 yöneticinin anket sorularına verdiği cevaplardan elde edilen veriler, sektörlerde hangi düzeyde ek maliyet ve yatırım gerekliliği oluştuğunu da ortaya çıkardı. Yöneticilere yöneltilen “Bu süreçte kritik bir yatırım erteleme kararı aldınız mı?” sorusuna yüzde 38 oranında “Evet” cevabı verildi. Yatırım kararlarında bir değişiklik olmadığını ifade eden yöneticilerin oranı ise yüzde 62 olarak belirlendi.

Çalışana yatırım yapan kazanacak

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Care In Action raporumuzla Covid-19 sürecini anlamlandırmayı, farklı yaklaşımları ve deneyimleri bir araya getirerek paylaşmayı amaçladık. Şirketlerin üst düzey yöneticilerine yönlendirdiğimiz soruların cevaplarında elde edilen veriler, pandeminin iş dünyasına etkilerini daha iyi görmemizi sağladı. Şirketler yeni döneme yeni stratejilerle hazırlanırken, en önemli virajı çalışana yatırım yaparak alabilecekler. Hangi sektörden olursa olsun çalışanı odağa alan şirketler, pandemi gibi hiç beklenmedik durumlar karşısında bile ekonomik yönden uğrayabilecekleri kayıpları minimize edebiliyor. Bu dönemde sektör ve ölçek bağımsız olarak şirketlerin kurum kültürüne, çalışanlarına yatırım yaptıklarını gözlemliyoruz. İnsana yatırım yapan kazanacak. 30 yılı aşan deneyimimizle çalışan deneyimi ölçümü ve iyileştirmesi konusunda her zaman şirketlerin yanındayız.” dedi.

Great Place to Work hakkında:

Great Place To Work Enstitüsü, kurum kültürü konusunda uzmanlaşmış, 5 kıtada ve 60’tan fazla ülkedeki ofisiyle sektör ayrımı olmadan tüm ölçeklerdeki şirketlere mükemmel iş yerlerini inşa etmeleri, geliştirmeleri konusunda destek veren bir araştırma ve danışmanlık kurumudur. Great Place to Work, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirlemekte ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. En İyi İşverenler listeleri, işveren markasının duyurulması ve güçlendirilmesi için şirketler tarafından tercih edilen ve kabul görmüş bir araştırmadır. Enstitü’nün her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri, kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşımaktadır.