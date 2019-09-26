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E-sigara incelemesi Imperial Brand'ın kar beklentisini düşürdü

 Elektronik sigara üreticisi Imperial Brand plc hisseleri, firmanın 30 Eylül tarihinde başlayacak olan mali yıl için kar beklentisini yüzde 2.0’ye çekmesi sonrasında düştü. Firmanın kar beklentisini aşağı yönlü yönlü revize etmesinin...

EKONOMİ 26.09.2019, 14:57
E-sigara incelemesi Imperial Brand'ın kar beklentisini düşürdü
 Elektronik sigara üreticisi Imperial Brand plc hisseleri, firmanın 30 Eylül tarihinde başlayacak olan mali yıl için kar beklentisini yüzde 2.0’ye çekmesi sonrasında düştü.
Firmanın kar beklentisini aşağı yönlü yönlü revize etmesinin sebebi olarak  Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’nun (FDA) elektronik sigaraların olası zararını incelemesi gösterilirken, yapılan açıklamada firmanın Afrika, Asya ve Güney Asya adalarında kimi zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi.
Firma kar beklentisini düşürse de “yeni nesil ürünler” kategorisindeki ürünlerinde, yine daha önceki beklentilerin altında olarak, yüzde 50’lik bir artış beklendiği belirtildi.

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