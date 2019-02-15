E-ihracat ve perakendenin dijital dönüşümü Webrazzi Konferansı'nda

İstanbul, 15 Şubat () - E-ticaretin yanında perakende sektörünün dijital yatırımlarından, önemli konuşmacıları ağırlayacak olan Webrazzi E-Ticaret 2019 Konferansı, 200 farklı şirket ve 600’e yakın katılımcı ile 20 Şubat Çarşamba günü Raffles İstanbul’da yapılacak.

Pepsico, P&G, Facebook, Armut, Hepsiburada, DHL Express, Next Big Thing(NBT), Gemius, LCW, Akinon, EB2C Direct, Inveon, Netizen, Netpoint Digital, Türkiye İş Bankası gibi markaların yöneticilerinin konuşmacı olarak katılacağı, iki farklı salonda tüm gün sürecek oturumlar ve sunumlarla e-ticaretin bugünü ve geleceği, “Webrazzi E-Ticaret 2019” etkinliğinde ele alınacak.

Konferans gündeminde geleceğin tüketicisi, yeni nesil perakende deneyimleri, fiziksel perakendenin dönüşümü, geleneksel perakendecilerin dijital rekabeti, global büyüme stratejileri ve e-ticarette lojistik sektörünün yeri önemli başlıklar arasında yer alıyor.