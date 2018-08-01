(Düzeltme) Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayında 64 bin adet arttı

(Haziran ayın trafiğe kayıtlı araç sayısı başlıkta düzeltildi)

İstanbul, 1 Ağustos () – Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayında 64 bin 341 adet artarak toplam 22 milyon 679 bin 584 adede ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 679 bin 584 adet taşıtın yüzde 54.3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 13.9'unu motosiklet, yüzde 8.2’sini traktör, yüzde 3.8’ini kamyon, yüzde 2.1’ini minibüs, yüzde 1.0’ını otobüs, yüzde 0.3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan araçlar içinde içinde otomobil yüzde 52.9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 26.6 ile motosiklet, yüzde 11.4 ile kamyonet, yüzde 5.3 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3.8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35.9 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 39, minibüste yüzde 72.6, kamyonette yüzde 50.4, kamyonda yüzde 42.3, moptosiklette yüzde 16.5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 21.2, traktörde ise yüzde 30.4 olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde 536 bin 916 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 76 bin 277 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 460 bin 639 adet arttı.

Devri yapılan toplam 617 bin 217 adet aracın yüzde 71.8’ini otomobil yüzde 15.1’ini kamyonet, yüzde 6.3’ünü motosiklet, yüzde 2.3’ünü traktör oluşturdu. Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4.5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 313 bin 637 adet otomobilin yüzde 38.1'i LPG, yüzde 36.1’i dizel, yüzde 25.4’ü benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.4 oldu. (Grafik)