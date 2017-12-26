Düşük hacimli işlemlerde dolar 3.80 liranın altını test etti

İstanbul, 26 Aralık () - Noel ve Yılbaşı tatilleri nedeniyle küresel piyasalardaki düşük hacimli işlemlerin de etkisiyle dolar 3.80 liranın altını test etti.
Hafta başından itibaren 3.81 - 3.83 lira aralığında hareket eden dolar yeni günün ilk işlemlerinde 3.7981 liraya kadar indikten sonra 3.80 - 3.81 lira aralığına döndü. Yeni günün ilk işlemlerinde 4.50 lira düzeyinde başlayan euro 4.51 - 4.52 lira aralığına yükseldi.
Yeni güne yüzde 0.60 artarak 111 bin 765 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi'ndeki yükseliş bugün de sürdü ve Endeks 112 bin puanı da aştı.
İstanbul, 26 Aralık () - Noel ve Yılbaşı tatilleri nedeniyle küresel piyasalardaki düşük hacimli işlemlerin de etkisiyle dolar 3.80 liranın altını test etti.