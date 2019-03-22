Duravit, 87 milyon metreküp su tasarrufu sağladı

Alman merkezli Duravit, Dünya Su Günü’nde temiz su sorununa ve su kaynaklarının etkin kullanımının önemine dikkat çekti. ÇEVKO ile çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunan Duravit, çalışmalar ile 49 ailenin yıllık su tüketimine eş değer yaklaşık 87 milyon metreküp su tasarrufu yapılmasını sağladı.

Uluslararası Dünya Su Günü, 1993 yılından bu yana her yıl 22 Mart’ta su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanıyor. İklim değişimi ve kaynakların azaldığı dönemde sürdürülebilir yaklaşımını tüm tasarım ve üretim süreçlerinde uygulayan Alman merkezli Duravit, bu yılki teması 'Kimseyi Geride Bırakmamak' olan Dünya Su Günü’nde dünya üzerinde yaşayan herkesin temiz içme suyuna erişmesinin, içilebilir su kaynaklarının korunmasının ve çoğaltılması için farkındalık yaratılmasının önemine dikkat çekti. ÇEVKO ile gerçekleştirdiği geri kazanım yükümlülüklerini yerine getirerek çevresel sürdürülebilirliğe katkılar yapan Duravit, bu yükümlülükler çerçevesinde yaptığı çalışmalar ile 49 ailenin yıllık su tüketimine eş değer yaklaşık 87 milyon metreküp su tasarrufu yapılmasına katkı sağladı.

5 BİN 964 AĞACIN KESİLMESİ ÖNLENDİ

Duravit bu yükümlülükler çerçevesinde yaptığı çalışmalar ile kağıt, karton, ahşap ve kompozit ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle 49 ailenin yıllık su tüketimine eş değer yaklaşık 87 milyon metreküp su tasarrufu yapılmasını sağladı. Ayrıca 119 dönüm orman arazisini kaplayacak 5 bin 964 ağacın kesilmesini önledi. Geri kazanımı sağlanan ambalaj atıklarıyla 577 ailenin yıllık elektrik tüketimine karşılık gelen yaklaşık 1.6 milyon kw/saat elektrik enerjisi tasarrufunda bulundu. Duravit, ambalaj atıklarını depolama sahalarına gömmek yerine geri dönüştürerek 1 olimpik yüzme havuzu hacminde yaklaşık 3 bin metreküp alandan tasarruf etti ve 33 bin litre fosil yakıt tasarrufu yapılmasını da sağladı.