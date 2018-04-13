Dünyanın ilk elektrikli yolu İsveç’te kullanıma açıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Nisan () – Elektrikli arabaların şarj edilebilmesini sağlayan ve dünya üzerinde bir ilk olan elektrikli yol İsveç’te kullanıma açıldı.

İsveç’in başkenti Stockholm yakınlarında halka açık bir yola inşa edilen ve yaklaşık iki kilometre uzunluğunda olan yolun elektrikli bütün araçların kullanımına açık olacağı söylenirken, yönetimin elektrikli yol projesinin bütün ülkede uygulanması için gerekli haritayı çıkardığı vurgulandı.

Stockholm Arlanda Havaalanı ve başkent yakınlarındaki bir lojistik alanını birleştiren yolun kullanımına açılmasının elektrikli araç bataryalarının sürekli dolu olmasının önüne geçmesi ve söz konusu batarya üretiminin fiyat olarak daha uygun hale getirilmesine yönelik olduğu belirtildi.

İsveç’in 2030 yılına kadar fosil yakıt kullanımını tamamen ortadan kaldırılması için bu yakıt türünün yüzde 70’inin ulaşım alanında kısıtlanması gerekirken, söz konusu elektrikli yolun üzerindeki araç durduğu an elektrik akımı sağlamadığı vurgulandı. Yol üzerindeki sistemin ayrıca araçların enerji tüketimini hesaplayabildiği ve araç sahibinin ödemesi gereken elektrik faturası miktarının bu hesaplamaya göre belirlendiğinin altı çizildi.

“eRoadArlanda” ismi verilen projenin Başkanı Hans Säll, şu an ülke genelinde kullanılan bütün araçların ve yolların yeni teknolojiye adapte edilmek için uygun olduğunu ve 20 bin kilometresi otoyol olmak üzere İsveç’te yaklaşık yarım milyon kilometre kara yolu bulunduğunu söyledi. Säll konuyla ilgili, “20 bin kilometrelik otoyolu elektrikli yol projesiyle değiştirirsek bunun yeterli olacağını düşünüyorum. İsveç’te iki otoyol arasındaki en uzak mesafe 45 kilometre ve elektrikli araçlar bu mesafe süresince şarj olmadan hareket edebilir” dedi.