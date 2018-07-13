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Dünyanın en mutlu ülkesi Vanuatu’da 6.4 büyüklüğünde deprem

İstanbul, 13 Temmuz () – Güney Büyük Okyanusya’da yer alan ve dünyanın en mutlu ülkesi olarak da bilinen Vanuatu Cumhuriyeti’nde 6.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. ABD Sismik Araştırmalar Merkezi verilerine göre yerel saatle sabah meydana...

Dünyanın en mutlu ülkesi Vanuatu’da 6.4 büyüklüğünde deprem

İstanbul, 13 Temmuz () – Güney Büyük Okyanusya’da yer alan ve dünyanın en mutlu ülkesi olarak da bilinen Vanuatu Cumhuriyeti’nde 6.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.
ABD Sismik Araştırmalar Merkezi verilerine göre yerel saatle sabah meydana gelen depremin 6.4 büyüklüğünde ve 169 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
Veriler ayrıca depremin başkent Port Vila’ya 152 kilometre uzaklığında gerçekleştiriğini ortaya koydu. (Harita)

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