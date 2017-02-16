Dünyanın doğaltaşı İzmir MARBLE'da

İZMİR, ()- TÜRKİYE'nin ve dünyanın en değerli doğaltaşları, 23. Marble- Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında Fuar İzmir'de sergilenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 23. Marble- Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 22- 25 Mart 2017 tarihleri arasında kapılarını açacak. MARBLE Fuarı, günümüzde 32 farklı ülkeden 193'ü yabancı, toplam bin 103 katılımcı ile büyümeye devam ediyor. Katılımcı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği fuarın geçtiğimiz yıla oranla, hem metraj hem firma sayısı bakımından büyümesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 81 il ve 85 ülkeden 46 bin 798 kişinin ziyaret ettiği MARBLE Fuarı'nda tonlarca ağırlıktaki dev mermer blokları ve doğaltaşlar sergilenecek.

Fuarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 4. Uluslararası Taş Kongresi ise TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi, İZFAŞ ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün destekleri ile düzenlenecek. Mermer sektöründeki üretimsel, teknolojik, mimari, arkeolojik ve sanatsal gelişmelerin, yerli ve yabancı katılımcılar tarafından bilimsel ortamda tartışılmasını hedefleyen kongre kapsamında doğaltaşı konu alan sergi ve atölyeler yer alacak.

Sektörün tasarımla büyümesi ve gelişmesi için İZFAŞ tarafından oluşturulan 'Genç Yaratıcı Fikirler Platformu' ise gençlerin desteklenmesi ve uygulanabilir yaratıcı fikirlerin ortaya çıkabilmesini amaçlıyor. İlk kez gerçekleştirilecek platform; üretilebilir, ticarileşebilir ve özgün tasarım olması şartıyla doğaltaş ve mermer kullanımını artırıcı ve özendirici yeni tasarım ve ürünlerin ortaya çıkmasını hedefliyor.

YURTDIŞI TANITIMLARI DEVAM EDİYOR

2016 yılında ürün dağılımına göre yüzde 73'ünü doğaltaş firmalarının oluşturduğu fuar için iş makineleri teknolojisi alanında hizmet veren firmalara özel tanıtım çalışmaları yapıldı. Özellikle İran pazarının kazanılması yönünde yoğunlaşan çalışmalar kapsamında, 25 yurtdışı temsilcisi ile işbirliği yapıldı. Dünya çapında mermer ticareti yapan ülkelerde ve sektör fuarlarında MARBLE Fuarı tanıtıldı. TC. Ekonomi Bakanlığı, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve İZFAŞ'ın ortak çalışmasıyla, Xiamen Fuarı katılımcılarının arasından fuara getirilecek 200 alıcı da sektör ve iş görüşmeleri için umut olacak.



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