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Dünyada ilk kez blockchain teknolojisiyle gıda ticareti yapıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ocak () - Kripto para ve blockchain teknolojisi resmi olarak ilk kez ABD ve Çin merkezli şirketler arasında gerçekleşen soya fasulyesi ticaretinde kullanıldı. ABD'nin en büyük gıda ticaret şirketlerinden Louis...

Dünyada ilk kez blockchain teknolojisiyle gıda ticareti yapıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ocak () - Kripto para ve blockchain teknolojisi resmi olarak ilk kez ABD ve Çin merkezli şirketler arasında gerçekleşen soya fasulyesi ticaretinde kullanıldı.
ABD'nin en büyük gıda ticaret şirketlerinden Louis Dreyfus ve Çinli bir şirket olan Shandong Bohi Endüstri arasında; ve ING Bank, Societe Generale ve ABN Amro Bankası'nın katkılarıyla yapılan soya fasulyesi ticaretinde ilk kez kripto para ve blockchain teknolojisi kullanıldı.
ABN Amaro Küresel Ticaret ve Mal Finansmanı Müdürü Karin Kersten, gerçekleştirilen işlemle ilgili, "Blockchain işlemlerinin teknik olarak gerçekleşebileceğinin yanında, işlemin çok daha kısa sürmesi ve hata bulunmaması sebebiyle blockchain teknolojisinin vaatlerini yerine getirdiğini kanıtladık" dedi.
Blockchain teknolojisi, şirketlerin tedarikçileri, müşterileri, çözüm ortakları ve ağlarındaki taraflarla "varlık transferi" yapmasını hızlandıran ve tarafların gerçekleştirdiği işlemlerde, kontratlar ve sertifikalar gibi belgeleri dijital ortama aktararak işlemlerde kullanılan verilerin kontrol edilmesini kolaylaştıran ve sürecin maliyetini düşüren bir sistem olması sebebiyle şirketler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

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