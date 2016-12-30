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Dünyada bu yıl 485 milyon ton pirinç üretilecek

İstanbul, 30 Aralık () - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) Temmuz 2016/Haziran 2017 döneminde dünya pirinç üretiminin bir önceki döneme göre 13 milyon ton artarak 485 milyon ton olacağını açıkladı. IGC’nin “Milling and Grain”...

Dünyada bu yıl 485 milyon ton pirinç üretilecek

İstanbul, 30 Aralık () - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) Temmuz 2016/Haziran 2017 döneminde dünya pirinç üretiminin bir önceki döneme göre 13 milyon ton artarak 485 milyon ton olacağını açıkladı. IGC’nin “Milling and Grain” Uluslararası Editör olarak Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu tarafından değerlendirilen 24 Kasım 2016 tarihli son raporunda, 2016/17 döneminde, dünya pirinç tüketiminin de 483 milyon ton olacağı öngörülüyor. Rapora göre, 2016/17 döneminde, 41 milyon ton pirinç ticareti yapılacak. Aynı dönemde dünya pirinç stokları da 118 milyon ton düzeyinde gerçekleşecek. ABD, Hindistan, Pakistan, Tayland ve Vietnam’dan oluşan başlıca pirinç ithalatçılarının 2016/17 döneminde, dünya dönem sonu pirinç stoklarının 30 milyon ton civarında olacağını öngörüyor.   

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