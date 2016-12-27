Dünyada 2016-17 döneminde soya üretimi 336 milyon ton olacak

İstanbul, 27 Aralık () - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) Temmuz 2016 - Haziran 2017 döneminde dünya soya fasulyesi üretiminin 21 milyon ton artarak 336 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulundu. IGC’nin “Milling and Grain” Uluslararası Editör olarak Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu tarafından değerlendirilen 24 Kasım 2016 tarihli son raporunda, dünya soya fasulyesi üretimiyle ilgili öngörülerini ve değerlendirmesini açıkladı. IGC raporuna göre, dünya soya üretimi, 2015/16 sezonunda yaklaşık 315 milyon ton gerçekleşti. Temmuz 2016/Haziran 2017 döneminde ise 27 Ekim 2016 tarihli öngörüsünden 4 milyon ton fazla olarak 336 milyon ton düzeyinde gerçekleşecek. IGC raporunda yaklaşık 319 milyon ton gerçekleşen 2015/16 sezonu soya fasulyesi tüketiminin de 2016/17 döneminde, 13 milyon ton artacağını ve 332 milyon ton düzeyinde olacağını bildirdi. IGC raporuna göre, 2015/16 sezonunda yaklaşık 133 milyon tonluk dünya soya fasulyesi ticareti, 2016/17 döneminde 137 milyon ton düzeyinde olacak. 2015/16 sezonunda 34 milyon ton olan dünya dönem sonu soya fasulyesi stokları da 2016/17 döneminde yaklaşık 38 milyon ton düzeyinde olacak. AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna’dan oluşan başlıca ihracatçıların 2015/16 sezonu sonunda yaklaşık 17 milyon ton olan dünya dönem sonu soya fasulyesi stokları da 2016/17 döneminde 5 milyon ton yükselerek 22 milyon ton düzeyinde öngörülüyor.