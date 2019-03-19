Dünya Saati’nde ışıklar 1 saat kapatılacak

İstanbul, 19 Mart () - WWF-Türkiye’nin iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 2007 yılından beri gerçekleştirdiği “Dünya Saati” etkinliğine Türkiye’den Ayasofya Müzesi, Edirne Selimiye Camii, İstanbul Boğazı’ndaki köprüler, Rumeli Hisarı gibi pek çok yapının yanı sıra; Galatasaray Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi gibi birçok kurum da bir saatliğine ışıklarını kapatacak. Başakşehir Futbol Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü de etkinliğe destek verecek.

WWF’in, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için dünya kamuoyuna çağrıda bulunmak amacıyla 10 yıldır yürüttüğü küresel bir etkinlik olan “Dünya Saati”ne (Earth Hour) geçen yıl toplam yedi kıtadan, 135 ülke ve bölgeden iki milyar insanın katılmıştı.

Dünya Saat’inde, doğadaki kaybı tersine çevirmek için insan-doğa ilişkisinde yeni bir sayfa açmayı amaçlanıyor. Ülkemizde, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilecek “Dünya Saati 2019” etkinliği, bu yıl 6 Nisan Cumartesi günü, 20.30 – 21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

2019 teması “Doğa ve İnsan için Yeni Bir Başlangıç” olarak belirlenen etkinlik kapsamında geçen yıl, 135 ülke ve bölgeden 3 binden fazla kurum ışıklarını söndürdü. İstanbul’dan Yeni Zelanda’ya, Paris’ten Paraguay’a 7 kıtadan 2 milyar kişi, kuruluş ve işyeri, iklim değişikliğine dikkat çeken bu etkinliğe katıldı.

Garanti Bankası’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘Dünya Saati’ etkinliği, geçen yıllarda olduğu gibi, www.dunyasaati.org adresi üzerinden kayıt yapılarak, çeşitli grup faaliyetleriyle desteklenebilecek. Düzenleyecekleri etkinliklerle Dünya Saati’ne katılmak isteyenler, www.dunyasaati.org adresine girerek, etkinliğini haritada işaretleyebilecek. Böylece, aynı şehirde dünya için harekete geçmek isteyen aynı şehirdeki kişilerin bir araya gelmesi sağlanmış olacak. Etkinlikler, WWF-Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Ayrıca binlerce insan #DünyaSaati etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapacak.

Bununla birlikte, 2019 Dünya Saati etkinlikleri kapsamında www.dunyasaati.org websitesini ziyaret edenler, karşılarına çıkan sembolik Boğaz Köprüsü’nde seçecekleri bir ışığı kendi adlarına kapatabilecek. 6 Nisan Cumartesi akşamı ise İstanbul Boğazı’ndaki köprülerin ışıkları gerçekten kapatılacak.

WWF–Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, bütün doğaseverleri doğadaki kaybı tersine çevirmek için birlikte hareket etmeye ve Dünya Saati 2019’a katılmaya davet ederek, “Yakın geçmişe kadar ‘iklim değişikliği’ gerçeği insanlara uzak ve soyut bir kavram gibi geliyordu. Ancak ne yazık ki, bugün dünyanın öncelikli gündem maddeleri arasında. İklim değişikliğinin doğa ve insan üzerindeki etkileri ve doğadaki kaybın boyutları hakkında farkındalık seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor. Her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın katılımıyla düzenlediğimiz Dünya Saati, bir saatliğine de olsa ışıkları kapatarak doğamızı ve geleceğimizi düşünmek adına çok anlamlı. Bu yılki Dünya Saati’nde doğa-insan ilişkisinde yeni bir başlangıç yapmak için siz de bir saatinizi ayırarak ilk adımı atabilirsiniz. Çünkü doğa kaybını tersine çevirmek ancak birlikte mümkün” dedi. (Fotoğraflı)