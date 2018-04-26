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Dünya Kupası, Rus ekonomisine doping etkisi yapacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Nisan () - Rusya’da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası’nın, Rus ekonomisine yıllık yüzde 1.0 ek büyüme sağlayacağı açıklandı. Rus hükümeti tarafından yayınlanan değerlendirmede, 2013-2018 yıllarında...

Dünya Kupası, Rus ekonomisine doping etkisi yapacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Nisan () - Rusya’da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası’nın, Rus ekonomisine yıllık yüzde 1.0 ek büyüme sağlayacağı açıklandı.
Rus hükümeti tarafından yayınlanan değerlendirmede, 2013-2018 yıllarında Dünya Kupası’na yönelik yatırımlar sayesinde Rus ekonomisinin yıllık bazda yüzde 1.0 ek büyüme kaydetmesi beklenirken, söz konusu büyümenin ekonomiye katkısının 14 milyar dolarlık da ek gelir sağlayacağı öngörülüyor.
Toplam 11 kentte düzenlenecek Dünya Kupası maçlarına yönelik son 6 yıldır gerçekleştirilen altyapı yatırımlarına Rusya’nın yaklaşık 19.5 milyar dolar harcadığına işaret edilen değerlendirmede, söz konusu altyapı yatırımlarının ülke ekonomisine yıllık 3.0 milyar dolarlık katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.
14 Haziran-15 Temmuz’da düzenlenecek Dünya Kupası’yla ülkeye önemli bir turist akışının da beklendiği belirtilirken, turizm sektöründeki artışın ekonomiye gelecek 5 yıl boyunca yıllık 1 milyar dolarlık katkı yapmasının öngörüldüğü ifade edildi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, bir süre önce yaptığı açıklamada, Dünya Kupası’na yönelik yatırımların olmaması halinde, yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Rus ekonomisinin büyüme kaydetmeyi başaramayacağını söylemişti.
Rus ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1 büyüdü.

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