Dünya gıda sektörü İstanbul’da toplanacak

Dünyadaki gıda markalarının ve firmalarının bir araya geldiği 27’nci WorldFood İstanbul Gıda Fuarı 4-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin de (İHBİR) desteklediği ve dünyaca ünlü markaları buluşturan WorldFood İstanbul Gıda Fuarı 4-7 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.



Fuar, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, İHBİR, Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), TÜGİDER (Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği), PAKDER (Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşletme ve Paketleme Sanayicileri Derneği), ETÜDER (Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği, MARSAP (Marmara Bölge Satınalma Yöneticileri Platformu), PLAT (Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği) ve Aşçılar Derneği tarafından destekleniyor.

TÜRKİYE’NİN İHRACAT FIRSATLARI ELE ALINACAK

Dünya çapındaki en önemli firma ve markalar bir araya geleceği fuarda, açılış töreninde İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur ve ETÜDER Başkanı Melih Şahinöz’ün de katılımıyla gıda sektörünün markalaşması, katma değeri yüksek ve Türkiye’nin ihracat fırsatları ele alınarak güncel rakamlara da değinilecek. Ürünler detaylarıyla konuşulacağı bir basın toplantısı düzenlenecek.

HEDEF: 500 MİLYON EURO’LUK İŞ HACMİ

27’incisi düzenlenen büyük Worldfood İstanbul Fuarı’nın, binden fazla markanın katılımıyla 500 milyon Euro’luk iş hacmi yaratmayı hedefleyerek, sektör ihracatına katkı sağlaması bekleniyor. Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere, Hindistan, Hollanda ve Amerika'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden 100’den fazla yabancı alıcının geleceği fuarda, yerli ve yabancı firmaların B2B kapsamında yapacağı ticaret anlaşmalarıyla alım heyeti organizasyonları ile ülke ekonomisi için geniş iş hacmi kazandırılarak hedeflenen miktarlar daha da yukarıya taşınacak.

GIDANIN YOL HARİTASI TARTIŞILACAK

Fuarda, gıda sektörünün 2020 gündeminin ele alınacağı panelin moderatörlüğünü haber spikeri ve sunucu Didem Arslan Yılmaz yapacak. Yılmaz’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde katılımcılarla gıdanın yol haritası, akıllı tarım, e- ticaret, markalaşma, güvenilir gıda ve sıfır atık, 2020 gıda trendleri, değişen tüketici davranışları ve daha birçok konu başlığı olmak üzere Türkiye’nin gıda ekonomisi de detaylarıyla tartışılacak.

Worldfood İstanbul Fuarı, büyümek ve tanınırlığını artırmak isteyen markalar için yurtiçi ve yurtdışı satış bağlantıları kurma, firma bilinirliğini artırma, satış kanallarını artırma ve genel sistem hakkında bilgilenme imkânı sunacak.

Açılış programına, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımı da bekleniyor.