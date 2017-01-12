Dünya Bankası Türkiye için büyüme beklentilerini düşürdü

İstanbul, 12 Ocak () - Dünya Bankası, Türkiye'nin 2016, 2017 ve 2018 yılına ilişkin büyüme beklentilerini aşağı yönde revize etti.

Dünya Bankası'nın, "Küresel Ekonomik Beklentiler" raporunun Ocak 2017 sayısında, Türkiye'nin;

- 2016 yılında yüzde 2.5,

- 2017 yılında yüzde 3.0,

- 2018 yılında yüzde 3.5,

- 2019 yılında yüzde 3.7,

büyüyeceği tahmininde bulunuldu.

Kuruluş bu öngörüler ile büyüme beklentilerini geçen Haziran ayındaki verilere göre, 2016 için 1.0 puan, bu yıl için 0.5 puan ve 2018 yılına ilişkin de 0.1 puan aşağıya çekmiş oldu.

Dünya Bankası'nın Haziran raporunda, Türkiye'ye büyüme beklentileri, 2016 ve 2017 için yüzde 3.5 ve 2018 için yüzde 3.6 olarak belirlenmişti.

"Türkiye'de ekonomik aktiviteler 2016'nın üçüncü çeyreğinde, başarısız darbe girişiminin ticari koşulları kötüleştirmesiyle 2009'dan bu yana ilk kez daraldı" denilen raporda, darbe girişiminin ardından yaşanan "keskin daralma"nın kademeli olarak geçmesi beklendiği vurgulandı ve şu değerlendirme yapıldı:

"Fakat geleceğe ilişkin belirsizlik yüksek ve görünüme yönelik riskler aşağı yönlü. Ülkedeki gerilimler, gerekli reformların hayata geçirilmesini geciktirir ve yatırımları önlerse, uzun vadeli büyüme beklentileri olumsuz etkilenebilir. Ekonomik görünüme yönelik riskler, siyasi belirsizlik ve finansal piyasalardaki volatilitenin etkisiyle geçen Haziran ayına göre yükseldi."