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Dünya Bankası'ndan ticaret gerilimlerinin "krizi tetikleyebileceği" uyarısı

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Haziran () – Dünya Bankası, ABD ve ticaret ortakları arasındaki ticaret gerilimlerinin, küresel düzeyde "2008 ekonomik krizi seviyelerinde sonuçları" olabileceği uyarısında bulundu. Dünya Bankası’nın küresel...

Dünya Bankası'ndan ticaret gerilimlerinin "krizi tetikleyebileceği" uyarısı

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Haziran () – Dünya Bankası, ABD ve ticaret ortakları arasındaki ticaret gerilimlerinin, küresel düzeyde "2008 ekonomik krizi seviyelerinde sonuçları" olabileceği uyarısında bulundu.
Dünya Bankası’nın küresel ekonomi araştırması kapsamında yayınladığı son raporunda, başta ABD Başkanı Donald Trump’ın teşvik ettiği "ekonomi milliyetçiliği"nin küresel ticaret ve ekonomik büyümede “ağır sonuçlara” yol açacağı ve en büyük etkinin gelişmekte olan ülkelerde görüleceğine dikkat çekildi.
Raporda ayrıca, dünya genelinde ithalat gümrük vergilerinde bir artış olduğu ve söz konusu artışın küresel ticarette yüzde 9.0'a yakın bir düşüşe neden olacağı vurgulandı.
Raporun yazarlarından Franziska Ohnsorge, “Ticaret korumacılığı şu an gerçek bir risk ve küresel ticarete zarar veren her gelişme küresel büyümeyi de riske sokuyor” dedi.
Banka raporunda, olası bir ticaret savaşının, varlıklarının dünyanın en büyük ekonomolerine bağlı olması nedeniyle, en çok gelişmekte olan ülkelere zarar vereceği vurgulandı. Ohnsorge, ABD ya da Çin gibi ülkle ekonomilerindeki yüzde 1.0'lik bir düşüşün, gelişmekte olan bir ülkenin ekonomisinde bir veya iki yıl içinde yüzde 1.1’e kadar düşüşe neden olacağı uyarısını yaptı.
Dünya Bankası aynı zamanda, olası ticaret savaşları endişelerine karşın, ekonomik koşulların sürmesi durumunda, küresel büyümenin 2018’de yüzde 3.1 ile istikarını koruyacağını öngörüyor.

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