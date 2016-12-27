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Dünya Bankası'ndan İller Bankası'na Hazine garantili kredi

İstanbul, 27 Aralık () - İller Bankası, belediyelere kullandırmak üzere Dünya Bankası'ndan Hazine garantisiyle 121.2 milyon euro borçlandı. Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dünya Bankası kaynaklarından, Hazine Geri...

Dünya Bankası'ndan İller Bankası'na Hazine garantili kredi

İstanbul, 27 Aralık () - İller Bankası, belediyelere kullandırmak üzere Dünya Bankası'ndan Hazine garantisiyle 121.2 milyon euro borçlandı.
Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dünya Bankası kaynaklarından, Hazine Geri Ödeme Garantisi altında, İller Bankası’na Sürdürülebilir Şehirler Projesi için 121.2 milyon euro tutarında kredi sağlandı" denildi.
Kredi ve Garanti Anlaşmaları'nın Pazartesi günü imzalandığı belirtilen açıklamada, kredinin İller Bankası tarafından belediyelere aktarılarak altyapı finansmanı amacıyla kullanılacağı belirtildi.  

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