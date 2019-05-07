Dünya annelerine Antalya'dan 45 milyon dal çiçek

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'dan, dünya annelerine bu yıl 7 milyon dolar değerinde 45 milyon dal çiçek ihraç edildi.

Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü, bu yıl 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Hediye ve çiçekçilik sektörlerinde hareketlilik sürerken Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, Anneler Günü'nün sektöre getirdiği hareketliliği değerlendirdi. Kesme çiçek sektöründe ihracata yönelik çalışan üreticilerin bu yıl memnun olduğunu dile getiren Yılmaz, sezonun iyi geçtiğini anlattı.

İÇ PAZARDA YÜZDE 30 KAYIP

Kesme çiçekte iç pazar ve dış mekan süsleme sektöründe durumun iç açıcı olmadığını kaydeden İsmail Yılmaz, "İç pazarda malum bir kriz ortamındayız şu an. Girdilerimiz çok arttı. İhracatla bu girdilerin artışını dengeleyebiliyoruz ama iç pazarda bu olmuyor. Halkın alım gücü zaten belli. İç pazarda geçen yıla oranla yüzde 30 oranında kaybımız var. Anneler Günü için geçen yıl iç pazara 7 milyon dolar değerinde çiçek vermiştik. Bu yıl bu rakamın 5 milyon dolarda kalacağını tahmin ediyoruz" dedi.

İsamil Yılmaz, kesme çiçek sektörünün geçen yıl 81 ülkeye ihracat yaptığını belirtti. Kriz ortamında dış mekan çiçek üreticileriyle Körfez ülkelerini hedef aldıklarını da ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Körfez ülkelerine doğru bir yönelmeye giriştik. Orada da rakamların arttığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu durum sektöre çok olumlu yansıyacaktır. Anneler Günü için yaklaşık 7 milyon dolar değerinde 45 milyon dal çiçek ihraç ettik. Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Ukrayna ilk 5 pazarımız."



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