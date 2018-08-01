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Dubai’de dünyanın ilk blok zinciri destekli mahkemesi için çalışmalar başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ağustos () – Ulusal ve uluslararası olmak üzere sivil ve ticari finansal işlem anlaşmazlıkları gözetiminden sorumlu Dubai eyalet yargı sistemi, dünyanın ilk “dağıtıcı mahkemesini” oluşturmak için blockchain...

Dubai’de dünyanın ilk blok zinciri destekli mahkemesi için çalışmalar başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ağustos () – Ulusal ve uluslararası olmak üzere sivil ve ticari finansal işlem anlaşmazlıkları gözetiminden sorumlu Dubai eyalet yargı sistemi, dünyanın ilk “dağıtıcı mahkemesini” oluşturmak için blockchain (blok zinciri) teknolojisine yöneliyor.
Dubai Uluslararası Finans Merkezi (Dubai International Financial Center – DIFC), yönetimin Smart Dubai girişimi işbirliğiyle “dünyanın ilk Blokzinciri Mahkemesini” kurmak ve yargı sürecini temel olarak yeniden şekillendirmek için harekete geçtiğini duyurdu. Yönetimden yapılan açıklamada, “blok zinciri temelli bir geleceğin bütün yasal ekosisteme büyük faydalar sağlayabileceği” yer alırken, iki kurumun mahkeme kararlarının doğrulanması ve sınırlararası yasa uygulamalarına kolaylık sağlamak adına ve belge paylaşımı alanlarında kullanılmak üzere, blok zinciri ve akıllı kontratlara dayalı bir ağ üzerinde çalıştığı belirtildi.
DIFC Mahıkemeleri Yöneticisi Amna Al Owais, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
“Blok zinciri teknolojisinin uygulanmasıyla Dubai yasal teknoloji ve yargı girişimlerinde ön sırada yer alacak ve diğer ülkelerin ve yargı sistemleri için bir standart oluşturacak.”

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