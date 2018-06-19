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DTÖ’den Latin Amerika ve Karayipli yetkililer için Gelişmiş Ticaret Politikası Kursu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Haziran () - Latin Amerika ve Karayipler'den yirmi iki hükümet yetkilisi, 4 Haziran - 27 Temmuz 2018 tarihleri ​​arasında Cenevre'deki Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Merkezinde gerçekleşen İleri Ticaret Politikası...

DTÖ’den Latin Amerika ve Karayipli yetkililer için Gelişmiş Ticaret Politikası Kursu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Haziran () - Latin Amerika ve Karayipler'den yirmi iki hükümet yetkilisi, 4 Haziran - 27 Temmuz 2018 tarihleri ​​arasında Cenevre'deki Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Merkezinde gerçekleşen İleri Ticaret Politikası Kursu'na (ATPC) katıldı.
ATPC, DTÖ'nün ilerici öğrenme stratejisinin en yüksek eğitim düzeyine olan seviye 3’e tekabül ediyor ve kuruluş ve sözleşmeleri hakkında sağlam bilgisi olan katılımcılara yönelik olarak düzenlendi. Bu ders, ticaret politikalarının analizi, formüle edilmesi ve uygulanması, ticaret müzakereleri, uyuşmazlık çözümü ve ticaret izleme gibi alanlarda pratik becerilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına odaklanıyor.
Kursta, DTÖ'nün kural ve disiplinlerinin hukuki ve ekonomik yönleri, örnek olay çalışmaları, simülasyonlar ve alıştırmaların yapıldığı bir dizi interaktif oturumda incelenerek, pratik bilgi, tecrübe ve en iyi uygulamaları paylaşmak ve güncel iş sorunlarını tartışmak için bir platform sağlayan yuvarlak masalar düzenleniyor. Ayrıca, katılımcılar ticari politika ile ilgili bir konuda bir sergi hazırlamak ve sunmakla yükümlüler
Kursun açılışında katılımcılar öğrenmeye ilişkin eleştirel ve yapıcı bir tutum benimsemeye teşvik edilerek, hem kendi aralarında ve tabii katılan uzmanlarla inisiyatif ve fikirler, bakış açısı ve düşünce alışverişi en iyi şekilde dinamizmini göstermek için teşvik edildiler.

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