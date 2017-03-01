DTÖ Genel Direktörü Azevêdo göreve yeniden seçildi

İstanbul, 1 Mart () - Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Directörü Roberto Azevêdo, 28 Şubat’ta gerçekleştirilen DTÖ Genel Konseyi’nde yapılan oylamayla ikinci kez seçilerek görevine bir dönem daha devam edecek.

Genel Müdür Roberto Azevêdo, seçim sürecinin başladığı 3 Kasım tarihinde üyelere ikinci bir dönem görev almak istediğini anlatan bir mektup göndermişti ve 31 Aralık tarihinde süreç sonladığında görev için başvuran tek adaydı.

1 Eylül tarihinde başlayacak olan ikinci dönemi ile ilgili görüşlerini anlatan Azevêdo, üyeleri örgütün karşılaşabileceği zorluklar hakkında sorularını yanıtladı.

Destekleri için üyelere teşekkür eden Azevêdo, Dünya Ticaret Örgütü’nün doğru yolda olduğuna inandığını söyleyedi ve ekledi, “Son birkaç yılda çok büyük yol katettik. DTÖ şuan 2013 yılındaki halinden daha güçlü. Ancak çok daha fazlasını başarabiliriz, özellikle piyasadaki küçük oyuncular ve ticaretin faydalarından yararlanamayan işletmeler için. Daha kapsayıcı bir ticaret sistemi kurmalıyız.”

Azevêdo üyeleri fikirlerini belirtmeye teşvik ederek, “Bütün üyelerden ticaret sistemimizi geliştirmek için her türlü fikri belirtmelerini rica ediyorum. Biz ekonomik kalkınma sağlamak, büyümek ve iş imkanları yaratmak adına buradayız. Aynı zamanda uluslar arasındaki işbirliği ve dayanışmayı da sağlayarak barışa katkı sunuyoruz” dedi. (Fotoğraflı)