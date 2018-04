DSİ Genel Müdürü Acu: Kanal Edirne Projesi'nde sona gelindi

EDİRNE'de Yunanistan ile sınırı oluşturan ve her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan 7 bin 800 metrelik 'Kanal Edirne Projesi'nde sona gelindi. DSİ Genel Müdürü Murat Acu, "Kanal kazısı çalışmaları günümüz itibarıyla yüzde 99 oranında tamamlandı" dedi.

Edirne'de Yunanistan ile sınırı oluşturan ve her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde, DSİ tarafından 2015 yılı Kasım ayında 45 milyon lira bütçe ile başlatılan 'Kanal Edirne Projesi'nde sona gelindi. 7 bin 800 metrelik kanal, Edirne'nin, Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin ardından 4'üncü nehri olacak. Meriç Nehri baypas edilerek oluşturulan kanalla birlikte 2 bin metreküp/saniye seviyesinde taşan Meriç Nehri artık 2 bin 500 seviyesine de çıksa, taşkınlar olmayacak.

Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır Meriç Nehri üzerinde devam eden, 'Kanal Edirne Projesi ile birlikte yürütülen, Karaağaç Tahliye ve Drenaj Kanalı ile 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi su baskınlarından kurtarılıp, 7 kilometre uzaklıkta tekrar Meriç Nehri'ne bağlanacak. Tahliye kanalının tamamlanması ile yaklaşık 1000 metreküp/ saniyelik taşkın suyunu kaldırabilecek kanalın taban genişlik kapasitesi 50, derinliği de 4.5 metre olacak. Kanal Edirne ve Meriç Nehri yatak temizliği ve diğer çalışmalar tamamlandığında, yeni rekreasyon alanı oluşturulacak, Meriç Nehri boyunca 6 bin metre ve Kanal Edirne boyunca 16 bin metre olmak üzere toplam 22 bin metre yürüyüş ve bisiklet parkuru yapılacak.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Kanal Edirne Projesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. 'Kanal Edirne'nin kent için çok önemli olduğunu söyleyen Acu, "Kanal kazısı çalışmaları günümüz itibarıyla yüzde 99 oranında tamamlandı. Proje kapsamında 2018 yılında kalan sedde dolgusu ve 1 adet köprü tamamlanarak yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanması hedeflenmektedir. Kanal üzerinde yaya ve araç geçişleri için bulunan 5 adet köprünün 4 adedi bitirilmiştir. Kalan 1 adet köprü imalatına Şubat 2018'de başlanılmış olup, 2018 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır. Proje ile su artık yatağında akacak. Kontrol edilmeyen su kendisine yol bulmak için her yere saldırır. Bu proje ile suyun artık yatağında ve kontrol edilebilir bir düzen içerisinde akışı sağlanmış olacaktır. Kanal Edirne Projesi tamamlandığında etrafındaki rekreasyon alanları da yapıldığında Edirnelilere çok güzel bir sosyal yaşam alanı sunulmuş olacaktır" diye konuştu.



