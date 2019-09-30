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Draghi: Macron’un mali birlik önerisini destekliyorum
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, euronun uzun vadeli pozisyonunu güçlendirme amacıyla, Euro Bölgesi üyeleri arasındaki mali transferler önersini desteklediğini söyledi. Hükümet harcamalarının,...
EKONOMİ 30.09.2019, 12:01
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, euronun uzun vadeli pozisyonunu güçlendirme amacıyla, Euro Bölgesi üyeleri arasındaki mali transferler önersini desteklediğini söyledi.
Hükümet harcamalarının, küresel para politikası gevşemesini dengelemek için eskiye göre daha fazla harcama yaptığını belirten Draghi, diğer küresel güçlerle mücadele edebilmek için Euro Bölgesi’nde uzun vadeli bir adanmışlığa ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Draghi, daha güçlü bir ekonomik ve para birliği için ortak bir bütçeye ihtiyaç olduğunu söyledi.
Hükümet harcamalarının, küresel para politikası gevşemesini dengelemek için eskiye göre daha fazla harcama yaptığını belirten Draghi, diğer küresel güçlerle mücadele edebilmek için Euro Bölgesi’nde uzun vadeli bir adanmışlığa ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Draghi, daha güçlü bir ekonomik ve para birliği için ortak bir bütçeye ihtiyaç olduğunu söyledi.
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