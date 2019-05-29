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Dow Jones açılış öncesinde 200 puan düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mayıs () – ABD hisse senedi piyasalarından Dow Jones, Çarşamba günü açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların ticaret endişeleriyle hisse senetlerinden uzaklaşmasıyla 200 puan düştü. ABD hisse senedi...

Dow Jones açılış öncesinde 200 puan düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mayıs () – ABD hisse senedi piyasalarından Dow Jones, Çarşamba günü açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların ticaret endişeleriyle hisse senetlerinden uzaklaşmasıyla 200 puan düştü.
ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi işlemlerde son durum şöyle:
- Dow Jones yüzde 0.72,
- Nasdaq yüzde 0.77 ve
- S&P yüzde 0.63 değer kaybetti.

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