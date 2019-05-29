Dow Jones açılış öncesinde 200 puan düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mayıs () – ABD hisse senedi piyasalarından Dow Jones, Çarşamba günü açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların ticaret endişeleriyle hisse senetlerinden uzaklaşmasıyla 200 puan düştü.
ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi işlemlerde son durum şöyle:
- Dow Jones yüzde 0.72,
- Nasdaq yüzde 0.77 ve
- S&P yüzde 0.63 değer kaybetti.
Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mayıs () – ABD hisse senedi piyasalarından Dow Jones, Çarşamba günü açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların ticaret endişeleriyle hisse senetlerinden uzaklaşmasıyla 200 puan düştü.