Dövizdeki artış otomobil satışlarını etkiledi

ANADOLU Oto Galericiler Sitesi Başkanlığı'na yeniden seçilen Ekrem Şimşek, son günlerde döviz kurlarındaki artışın otomobil satışlarını olumsuz etkilediğini söyledi.



Anadolu Oto Galericiler Sitesi Başkanlığına 5'inci kez seçilen Başkan Şimşek, döviz kurundaki artışın otomobil satışını olumsuz yönde etkilediğini anlatırken, otomobillerin daha önceleri Türkiye'de 'lüks bir ihtiyaç' olarak görüldüğü halde günümüzde birçok evde bulunduğunu söyledi. Şimşek, şöyle konuştu:



"Otomobil, lüks olmaktan çıkarak, ihtiyaç haline geldi. Fakat son günlerdeki döviz artışları insanların tüketim ihtiyaçlarındaki önceliği değiştirdi. Bu da bize yansıyor. Otomobil piyasası özellikle dövizdeki oynamalarla en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Bu manada otomobil satışları düştü. Bundan dolayı sıkıntı içine girdik. Mart-Nisan aylarında bu durumun düzeleceğine inanıyoruz."

Şimşek, kendisini göreve seçen site üyelerine teşekkür ederken şöyle devam etti:



"Alnımızın akı ve önceki tecrübelerimizin üzerine yenilerini katarak hizmete devam etmek istiyoruz. Bu site yaşayan bir organizma. Hafta içi ortalama bin kişinin, haftasonu ise 5 bin kişinin ziyaret ettiği bir yer. Dolayısıyla buranın ihtiyaçlarının sürekli yenilenmesi gerekiyor. Dolayısıyla burasını daha da geliştirmek için planladığımız çalışmalarımız var. İnşallah o çalışmalarımız yakın zamanda üyelerimizle paylaşacağız."

