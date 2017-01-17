Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina'da 39 kişiyi katleden teröristin evinden görüntüler
39 kişiyi katleden teröristin evinden...
Reina'da 39 kişiyi katleden cani yakalandı
Reina'da 39 kişiyi katleden CANİ...
THY uçağına yıldırım isabet etti
THY uçağına yıldırım isabet etti
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının ilk Jumbo jetiydi
Düşen uçakla ilgili yeni detaylar...

Dövizde gözler Merkez Bankası ve "zirve" haberlerinde

İstanbul, 17 Ocak () - Döviz piyasalarında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetiminin katılımı ile dün gerçekleşen "ekonomi zirvesi" sonrası olası açıklamalar ve Merkez Bankası'nın "örtülü faiz artışı"na...

Dövizde gözler Merkez Bankası ve "zirve" haberlerinde

İstanbul, 17 Ocak () - Döviz piyasalarında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetiminin katılımı ile dün gerçekleşen "ekonomi zirvesi" sonrası olası açıklamalar ve Merkez Bankası'nın "örtülü faiz artışı"na ilişkin gelişmeler izlenirken, dolar ve euro yatay hareket ediyor. Anayasa değişikliği görüşmelerinin yarattığı gerginlikle geçen hafta tarihi 3.94 lira ile tarihi rekor düzeye çıkan dolar, işlem hacminin düşük olduğu piyasalarda 3.82 liraya kadar çıktıktan sonra, yeni günün ilk işlemlerinde 3.78 liranın üzerinde hareket ediyor. Euro da geçen haftaki 4.17 liralık tarihi rekorundan sonra yeni günün ilk işlemlerinde 4.03 liranın üzerine yükseldi.
Merkez Bankası'nın, geçen haftanın son iki gününde olduğu gibi, dün de haftalık repo ihalesi açmayıp, bankaları daha yüksek faiz ile fonlaması, piyasalarda "örtülü faiz artışı" olarak nitelendiriliyor. Merkez Bankası, yüzde 8 faizle fonlama yaptığı haftalık repo ihalesi yerine, bankaları Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında yüzde 8.5 fonlamaya başladı.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55